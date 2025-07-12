嫌な記憶とおさらばできるか。【もっと読む】元横綱白鵬の仰天告白「皇帝の末裔」に角界一同“苦笑”、その納得の理由とは？13日に始まる大相撲名古屋場所。昨年まで使用していた愛知県体育館は老朽化が激しく、今年から新設移転。新体育館の「IGアリーナ」は13日開業と、名古屋場所がこけら落としのイベントとなる。本場所の会場が変更されるのは、現在の両国国技館が開場した1985年以来、40年ぶり。名古屋の地に苦い思い出