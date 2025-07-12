東武百貨店では、池袋本店8階催事場にて2025年7月9日(水)から15日(火)まで、「鉄道フェスティバル＆駅弁大会」を開催しています。会場では、北海道から鹿児島まで9店舗の駅弁が揃い、特に注目されるのは実演で提供される4種の東武限定駅弁です。また、東武鉄道や阪急電車などの鉄道グッズも展開され、鉄道ファンから家族連れまで楽しめるイベントとなっています。注目は東武限定！できたてを味わう実演駅弁今回の駅弁大会の目玉は