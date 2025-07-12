気象庁によりますと12日午前11時0分ごろ、地震がありました。震源地はトカラ列島近海。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
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