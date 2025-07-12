7月11日（現地時間10日）、ニューオーリンズ・ペリカンズのハーバート・ジョーンズが3年総額6800万ドル（約100億2000万円）での契約延長に合意したと報じられた。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が伝えている。 現在26歳でアラバマ州出身のジョーンズは、201センチ93キロのフォワード。地元のアラバマ大学で4シーズンをプレーしたあと、2021年のNBA