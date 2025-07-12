経済協力開発機構（OECD）は韓国の潜在成長率が今年初めて2％以下になり、1．9％にとどまるという見通しを示した。OECDは昨年まで2．2％を維持とみていた。韓国紙は社説で「韓国経済を支える基礎体力がそれだけ早く枯渇」と指摘。「これ以上、構造改革を先送りすることはできない」と訴えた。 潜在成長率は一国の労働・資本・技術などすべての生産要素を投入して物価刺激なしに達成できる最大成長率を意味する。OECDに先立ち、韓国