日本バレーボール協会（JVA）は11日（金）、ネーションズリーグ（VNL）2025女子の女子日本代表メンバーの変更を発表した。 フェルハト・アクバシュ新監督のもと、新体制初の国際大会となるVNL2025に臨んでいる日本。9日（水）からは予選ラウンド第3週の日本ラウンドに臨んで2連勝。大会を通してはここまで8勝2敗という成績だ。 12日（土）にはFIVB世界ランキング4位の女子ポーランド