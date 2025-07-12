卓球の「USスマッシュ2025」は11日（日本時間12日）、女子シングルスの準々決勝が行われる。世界ランキング8位の伊藤美誠（スターツ）は同23位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）と対戦する。 ■伊藤は各大会上位で存在感 伊藤は2025年に入り、4月の「ITTF男女ワールドカップ」や5月の「ITTF世界卓球選手権ファイナルズ・ドーハ大会（個人戦）」で銅メダルに輝き、完全復活を印象づけて今大会を迎えた。