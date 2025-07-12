食楽web ●ホットスポットのロケ地、山梨県富士吉田市にある『富士吉田金精軒 富士茶庵』の絶品モーニングとは？ 今年放送された人気ドラマ『ホットスポット』。奇想天外なストーリー展開に魅了された方も多いことでしょう。 そのロケ地となったのが山梨県富士吉田市。放送終了後も聖地巡礼で訪れる観光客が後を絶ちません。でもせっかく訪れるならば、モーニングから楽しんでみませんか？ 朝だか