モデルの徳澤直子（40）が12日、自身のインスタグラムを更新。豪華モデル陣との集合ショットを披露した。「楽しい夜をありがとうございましたHBD Yu Yamada」と記し、モデルで女優の山田優の41歳の誕生日を祝ったショットを投稿した。青いケーキを持つ山田と徳澤、西山茉希、近藤しづかの華やかな4ショット。「まきとしずかとゆうちゃん。以前cancamでお世話になりましたまたこうして集まれるなんて。とにかく懐かしいし