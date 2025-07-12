ニューカッスルは11日、ノッティンガム・フォレストからスウェーデン代表FWアンソニー・エランガが完全移籍で加入することを発表した。現在23歳のエランガは、2015年にマンチェスター・ユナイテッドの下部組織に入団し、2021年5月にトップチームデビューを飾った。同クラブでは公式戦通算55試合に出場したものの、レギュラー定着とはならず、2023年夏に移籍金1500万ポンド（約30億円）でノッティンガム・フォレストに移籍した