常温？それとも冷蔵？一見同じように思える調味料も、保存場所が同じとは限りません。「酢」と「すし酢」など、原料や製造方法の違いによって〈保存のルール〉が変わる食品は意外と多いんです。似ているけれど、アドレスが違う食品酢【常温】すし酢【冷蔵】穀物酢や黒酢は、直射日光やコンロまわりを避けて常温保存。砂糖や塩分、かんきつ類を加えた調味酢は開封後要冷蔵。生しょうゆ【常温】しょうゆ【冷蔵】ペットボトルや