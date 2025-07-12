プロフィギュアスケーターの本田真凜が、12日までに自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日である8月21日に発売する、1st写真集（タイトル未定／講談社）のオフショットを公開した。【写真あり】妖精すぎる！本田真凜の浜辺で早起きショット今作は「夏生まれで名前も“Marin”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し、選んだ台湾の都市、台中＆高雄で撮影。リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタ