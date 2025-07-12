米ハワイでサロンを経営する実業家の高沢悠子さんが、長男の活躍を喜んだ。１２日にインスタグラムを更新し、「ＬＤＨＳＣＲＥＡＭ誕生」と題して投稿。長男の高澤笑大郎（しょうたろう）が１１日に、プロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」参戦に向けたＬＤＨ発の新チーム「ＬＤＨＳＣＲＥＡＭ」のオーディション最終審査に合格。今後は同事務所と所属契約をしてチームの一員として活動することが決まった。