「ロイヤルズ−メッツ」（１１日、カンザスシティー）荒天のため１時間２０分遅れで開始した。当初は現地時間午後８時１０分（日本時間１２日午前９時１０分）に開始予定だったが、現地午後９時３０分（同１０時３０分）の開始が案内され、グラウンドを覆っていたシートが外された。この日はメッツの千賀滉大投手が先発。千賀は６月１２日のナショナルズ戦で一塁ベースカバーに入った際に右太ももを痛めて負傷降板。右太も