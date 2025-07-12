女優の有村藍里（34）が12日、自身のインスタグラムを更新。妹で女優の有村架純（32）との貴重な姉妹ショットを披露した。藍里は「love.」とのみ記し、1枚の最新ショットを投稿した。架純との顔寄せ姉妹ショットで、反響を呼んでいる。この投稿に、ファンからは「素敵なツーショットです」「美人姉妹」「癒されるなぁ」「素敵な姉妹です」「仲良しで、羨ましいです」「神姉妹」「なんというキラキラ姉妹」「久々の2ショッ