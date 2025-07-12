熱帯低気圧 a2025年07月12日10時10分発表 【写真を見る】【台風情報】このあと台風5号発生へ14日にも最大瞬間風速35メートル程度に発達し関東に最接近今後の進路と勢力は気象庁 12日09時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    父島の南西約300km中心位置    北緯24度55分 (24.9度)東経140度30分 (140.5度)進行方