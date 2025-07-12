離職する職員を送り出すイベントに参加するため、プラカードを手に集まった人々＝１１日/ Annabelle Gordon/Reuters（ＣＮＮ）米国務省は１１日、抜本的な組織再編の一環で、１３００人を超える職員の解雇に着手した。国務省の当局者が明らかにした。ＣＮＮが確認した内部通知によると、解雇対象となるのは首都ワシントンに勤める公務員１１０７人や外交官２４６人。連邦政府の縮小を目指すトランプ政権の大規模施策の一環として、