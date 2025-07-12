ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、「パルフェ ペッシュ〜桃のパフェ〜」を7月14日から9月15日まで提供する。グラスの上には白桃のコンポートと、いちご風味のメレンゲ、チョコレート製のフリル、エディブルフラワーを飾り、内部にはローズ香るピーチアイスを入れた。中段にはフレッシュな白桃と、リコッタチーズのアイス、赤すぐりの実を添え、下層にはミントジュレ、桃ゼリー、パンナコッタ、ルビーチョコレー