20日に投開票が行われる参院選。衆議院が少数与党なだけに、今回の参院選の行方は大きな注目を集めている。『ABEMA Prime』は政党研究を実施。今回は「無所属連合」をピックアップした。【映像】個人を尊重する無所属連合無所属連合は、その名の通り、無所属で出馬した候補者たちによる緩やかな連合組織で、「日本および個人の自主独立」を理念に掲げる。党利党略も党議拘束もなく、思想や政策もバラバラ。それでも大西つねき