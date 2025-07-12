福岡市の海の中道大橋で起きた飲酒運転事故で我が子３人を失った大上かおりさんが１１日に福岡市の博多高で行った初講演の要旨は次の通り。高校生の頃からの夢福岡県内で教育関係の仕事をしていて、家ではお母さんをしています。皆さんと同じ年頃の子どももいます。お話ししたいのは私の高校生の頃からの夢とそれが叶（かな）った日のこと、そして失った日のことです。私の夢は「先生」になることでした。高校３年生の時の保