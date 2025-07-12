２０１７年５月４日の試合中に頸髄（けいずい）完全損傷の重傷を負ったプロレスラーの高山善廣（５８）が、現在も懸命にリハビリに励んでいる。昨年９月に行われた支援イベント「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡＥＭＰＩＲＥ」で、７年４カ月ぶりにリングに上がったことは大きな反響を呼んだが、今年９月３日にも後楽園ホールで開催を予定しており、高山は早くも来場を予告した。今春からはＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設し肉声を届け