7月11日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「2025年上半期VOCEベストコスメSP」をテーマにお届け。【映像】2025年上半期ベストコスメに蛯原友里が仰天！レインボー池田の手が1トーン明るくなり「キレイじゃないですか！」美のプロたちが本気で選んだ最旬コスメのアワード「VOCEベストコスメ」。この日は、VOCEエディターの加茂日咲子さんとレインボーの池田直人さんが登場し、番