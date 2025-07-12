香港メディアの香港01は10日、米スポーツメーカー・ナイキの中華圏での売り上げが大幅に減少したことを伝えた。記事は、ナイキが先日発表した2025会計年度（2024年6月〜2025年5月）の財務報告で、同社の業績が世界各地で悪化し、中でも中華圏（中国、香港、マカオ、台湾）の下げ幅が最も大きかったことを指摘。同地域の年間の売上高は前年比13％減の65億8600万ドル（約9640億円）となった。ナイキの中華圏における低迷は今年3〜5月