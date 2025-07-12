AIインフラストラクチャーのベンチマーク結果を収集している業界団体のMLCommonsがAndroidスマートフォン向けのベンチマークアプリ「MLPerf Mobile」をGoogle Playで公開しました。これまでAPKファイルでしか配布されていなかったベンチマークアプリが簡単に入手できるようになったとのことなので、実際にインストールしてベンチマークを実行してみました。MLCommons Launches MLPerf Mobile on Google Play Store - MLCommonshttp