IFHA（国際競馬統括機関連盟）は、「ロンジンワールドベストレースホースランキング（LWBRR）」の最新結果を発表した。今回のランキングは、2025年1月1日から7月6日までに実施された世界の主要競走を対象とし、レーティング120以上の33頭が掲載されている。ランキングのトップにはレーティング127で3頭が並んだ。これまで単独で首位に立っていた日本のフォーエバーヤングに加え、フィールドオブゴールドとオンブズマンが同点首