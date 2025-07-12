米国最大のレアアース（希土類）生産企業であるMPマテリアルズ社は現地時間10日、米国防総省（ペンタゴン）が同社の普通株に転換可能な優先株を4億ドルで取得し、筆頭株主になると発表しました。同社の声明によりますと、株式の取得は11日に完了し、転換後には国防総省が同社の株式の15％を保有することになります。国防総省は今後、普通株の追加取得や、数十億ドル規模の長期投資を行う可能性もあるということです。MPマテリアル