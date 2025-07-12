¡ÚÆ°²è¡Û¥×¥íÌîµå µð¿Í vs DeNA¡Ãhttps://youtu.be/oYrcCYvmCxk¡ã2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¥×¥íÌîµå µð¿Í 2-1 DeNA ¡÷²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä 11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ DeNA ÂÐ µð¿Í¡£3°ÌÅ¾Íî¤Î´íµ¡¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ç¡¢µð¿Í¤¬Ç´¤ê¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ 2°Ìµð¿Í¤È3°ÌDeNA¤Ë¤è¤ë¥²ー¥àº¹¤Ê¤·¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿µð¿Í¤Ï¡¢±äÄ¹11²ó¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤Î°ì¿¶¤ê¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢µ®½Å¤Ê1¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ 1ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï8²óÉ½¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é