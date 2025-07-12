グンゼ株式会社の100％出資子会社である株式会社SEESAY（シセイ）は、クラウドファンディング「Makuake」にて、新開発の寝具シリーズを2025年7月8日より3週連続でリリースする。第1弾の掛布団「サイエンスリープ コンフォーター」を皮切りに、第2弾の多層構造の枕、第3弾の体圧を分散するマットレスと計3アイテムを展開予定だ。 製品概要 製品名：サイエンスリープコンフォー