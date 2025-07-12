「ロイヤルズ−メッツ」（１１日、カンザスシティー）雨のため試合開始が遅延した。ロイヤルズの公式Ｘ（旧ツイッター）は「悪天候のため今夜のメッツ戦は開始時間が遅延した。開始時間は確定次第、お知らせします」と記した。当初は現地時間午後８時１０分（日本時間１２日午前９時１０分）に開始予定だった。この日はメッツの千賀滉大投手が先発を予定。千賀は６月１２日のナショナルズ戦で一塁ベースカバーに入った際に