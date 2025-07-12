俳優の遠藤憲一が１２日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に初めて生出演した。遠藤は「ゲストの旅」で北海道・函館を旅行した。その中で函館山の山頂に登り夕景から夜景までの変化を堪能した。山頂までは函館山ロープウェイを使ったが、登り始め後方から下を見つめた遠藤は「ちょっとダメになってきた」と高所恐怖症であることを明かし「ぶらさがっている感がダ