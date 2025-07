「瑞草洞<ソチョドン>」 (C) CJ ENM Studios Co., Ltd. 今年で俳優デビュー15周年を迎えたイ・ジョンソク。若手スターとしての華々しいスタートを切り、"新・韓流四天王"の一角に挙げられるまでの存在となって久しいが、そんな中、法曹界を舞台にした主演ドラマ「瑞草洞<ソチョドン>」が7月5日から韓国で放送スタートした。日本でもU-NEXTにて同日から独占配信されると、イ・ジョンソクの除隊後復帰作「ビッグマウス」(20