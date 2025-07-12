クロストレックを一部改良スバルは7月10日に、CセグメントのクロスオーバーSUVモデル『クロストレック』の改良モデルを発表した。【画像】改良新型スバル・クロストレックと新型フォレスター全20枚クロストレックはコンパクトなボディと本格的なSUV性能を兼ね備えたクロスオーバーSUVである。改良新型『スバル・クロストレック・リミテッド』（ボディカラー：サンドデューン・パール）。    スバル今回の改良では