バンダイは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「リンクトラベラーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノ世界 マチュ＆ニャアンセット【プレミアムバンダイ限定】」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「リンクトラベラーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノ世界 マチュ＆ニャアンセット【プレミアムバンダイ限定】