「BCNランキング」2025年6月30日〜7月6日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）2位FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバーF X-M5LK-1545-S（富士フイルム）3位Z 30 ダブルズームキットZ30WZ（ニコン）4位VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）5