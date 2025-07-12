近年では、男性更年期障害も注目を集めています。適切な治療を行えば症状の軽減が期待できますが、いざ初診となると何を準備したら良いのか、戸惑う人もいるのでは？ そこで受診から治療までの流れについて、みらいメディカルクリニックの松本先生に教えてもらいました。 監修医師：松本 昌和（みらいメディカルクリニックグループ） 東海大学医学部医学科卒業、順天堂大学大学院医学研究科腎臓内科学講座修了。順天堂