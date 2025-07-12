レアル・ソシエダから獲得したMFマルティン・スビメンディに続き、ブレントフォードからMFクリスティアン・ノアゴールの獲得を決めたアーセナル。セントラルMFに2人の新戦力が加わることになり、中盤の層は一気に厚みを増した。ノアゴールは中盤のバックアッパーとしてスタートすることになると予想されるが、31歳のノアゴールにとってチャンスなのは間違いない。英『Independent』によると、ノアゴールはチャンピオンズリーグ出場