サウジアラビアで開催されるバスケットボールアジアカップも開幕直前。8月6日（水）、日本代表はグループステージ初戦でシリアと対戦します。それに先立ち、日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスター・菊池風磨さんが日本代表選手を直撃取材！第2回となる今回は、今年2月にA代表デビューを果たしたジャン・ローレンス・ハーパーJr.選手です。昨季NBAでもプレーした河村勇輝選手の福岡第一高校・東海大学の後輩でもあるハ