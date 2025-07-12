¿Íµ¤¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Ønuts¡Ù¤Î´ÇÈÄ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤¡¤ß¤¬¡¢11Æü¤Ë½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÆ±»þÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥­¥É¥­¡ª¤Þ¤¡¤ßÌ¤¸ø³«¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤â³«»Ïº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Æî¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¿åÃå¥«¥Ã¥È¤¬Ãæ¿´¡£ÉáÃÊ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ä¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¹½À®¤Ç¡¢¤Þ¤¡¤ß¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬´®Ç½¤Ç¤­¤ëÆâ