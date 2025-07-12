今月でKinKi Kidsの堂本剛が主演したドラマ版『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）のレギュラー放送がスタートして30周年だ。作品を語るうえで欠かせないのは、主人公・金田一一（はじめ）の幼なじみでヒロイン・七瀬美雪、そして、事件解決のために協力する剣持警部だ。今回はこれまで5人のキャストが演じてきた金田一少年の相棒と言える、歴代の七瀬美雪キャスト、さらに剣持警部のキャストと合わせて振り返りたい。【写真