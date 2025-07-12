現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）で、吉原の新興勢力・大文字屋の女郎で、吉原随一の花魁となった誰袖（たがそで）を演じている福原遥。劇中では、横浜流星演じる蔦屋重三郎に恋心を抱き「身請けして」とグイグイ迫る小悪魔キャラを見せたかと思えば、松前藩家老である松前廣年（ひょうろく）を陥れようと画策するしたたかで妖艶な悪女ぶりを見せるなど、幅広い表現で作品を彩っている。【