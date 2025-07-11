「ヴァン クリーフ&アーペル（Van Cleef & Arpels）」のハイジュエリーを通じて、アール・デコ博覧会の100周年を祝う展覧会「永遠なる瞬間ヴァン クリーフ&アーペル - ハイジュエリーが語るアール・デコ」が東京都庭園美術館で開催される。会期は9月27日から2026年1月18日まで。 【画像をもっと見る】 同展は、1925年に行われた「現代装飾美術・産業美術国際博覧会（通称 アール・デコ博覧会）」から100周年を迎