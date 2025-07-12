12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2ポイント安の2820.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2882.80ポイントボリンジャーバンド3σ 2856.52ポイントボリンジャーバンド2σ 2830.24ポイントボリンジャーバンド1σ 2828.75ポイント一目均衡表・転換線 2823.24ポイント11日TOPIX現物終値 2822.10ポイント5日移動平均 282