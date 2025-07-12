12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の737ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 795.42ポイントボリンジャーバンド3σ 778.75ポイントボリンジャーバンド2σ 762.07ポイントボリンジャーバンド1σ 748.48ポイント11日東証グロース市場250指数現物終値 745.40ポイント25日移動平均