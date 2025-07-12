〈《参院選東京・情勢予測》山尾志桜里、音喜多駿、鈴木大地も…32人が立候補、激戦区で「優勢」予測の意外な候補《全45選挙区予測も》〉から続く7月20日に投開票を迎える参議院議員選挙。全国の選挙区の中で最多の定員7人（うち1人は欠員分で任期3年）に対し、32人が立候補する乱戦模様となっているのが東京選挙区だ。立憲現職の塩村文夏氏、共産現職の吉良佳子氏、国民民主新人で元NHKアナウンサーの牛田茉友氏など、女性候補