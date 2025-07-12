7月4日の広島戦で8回無失点と好投し、リーグトップタイとなる8勝目を挙げた巨人・山粼伊織投手（26）。【画像】「可愛すぎやん…」と絶賛された子どもの頃の山粼伊織防御率1.14、勝率8割で、勝利数と合わせてセ・リーグ投手3冠（7月7日時点）。さらに奪三振数もトップのデュプランティエ（阪神）、バウアー（DeNA）両投手に次ぐ3位につけており、投手4冠も射程に入る。7月23、24日に開催されるオールスターでは選