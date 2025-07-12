『「国語」と出会いなおす』（フィルムアート社）の刊行を記念して、著者の矢野利裕と英米文学者の小川公代が対談をおこないました。分断が叫ばれる時代において、なぜ「国語」が問題となるのでしょうか。教育、物語、そしてケアの倫理──ヴァージニア・ウルフの作品や教室での実践を手がかりに、「国語」の意味をあらためて見つめなおしていきます。教育現場に現れる共同性小川：『「国語」と出会いなおす』、とてもおもしろく読