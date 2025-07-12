夫を動かすための具体的な戦略を練り始めたA子さん。引っ越しの困難さを理解しつつも、子供たちの安全を最優先に考え、義両親の近くへの移住を提案しようと決意しました。しかし、義両親への相談は、単なる引っ越し話に留まらない、より深い意味合いを持っています。夫が抱える「恩義」の重さを共有し、家族全体でこの問題に立ち向かうための重要な一歩となるからです。A子さんが義両親に打ち明ける葛藤と、それが夫婦関係、そして