この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、コロネとモフモフにゃんず(@corone_ragdoll)さんが投稿した胸キュン必至の写真です。猫の親子と暮らしていると、顔つきや性格、さらにはちょっとしたクセまでも「そっくり！」と感じることがありますよね。毛並みの特徴や表情はわかりやすいですが、改めて写真で見比べると、意外なところまで似ていて…？ キュートすぎる猫の親子に悶絶 猫の親