¡Ö¹ðÇò²øÃÌ ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¡ÎÃø¡ÏÀîÆà¤Þ¤ê»ÒÊì¤¬»à¤ó¤ÇÊÌ¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¢¤ëÄ«¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ«Æü¤¬¿²¼¼¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÊì¤Ïµï¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤Î¿Í¤Ç¤Ê¤¤Êì¤¬À¸Á°¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊª¼ÁÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢Ç¾Æâ¤ËÆÉ·Ð¤¬¶Á¤­ÅÏ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤¬¡Ö¸½Âå¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¦¤Ù¤«¤é¤¶¤ë¸½¾Ý¤ò¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¤Å¤é¤¤»þÂå¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼«¤é¤Ë¶¯¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Î°ì·ï¤¬¤¢