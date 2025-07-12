「乱歩と千畝」［著］青柳碧人読みながら、司馬遼太郎の『空海の風景』を思い出した。天才肌の空海が主人公だが、ダブル主演といっていい小説で、評者などはむしろ、努力型の最澄の方に心引かれた。異なる個性が若き日から交わる。本作の主演の二人、どちらが空海か最澄かはともかく、本来なら出会うはずのない異質の人物である。後に探偵小説家・江戸川乱歩になる若者は人見知りなのに人が好きというやっかいな性格で、そば